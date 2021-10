Andirá: carro atinge motoneta (vídeo)

As duas vítimas sofreram ferimentos graves e estão internadas

O motorista de um VW Golf azul em alta velocidade colidiu contra uma motoneta às 18h40m da última quarta-feira, dia seis, em Andirá (vídeo). O acidente ocorreu no centro da cidade, no cruzamento das Ruas Minas Gerais e Pernambuco, ao lado da Câmara de Vereadores.

O condutor prestou socorro e as vítimas sofreram ferimentos graves, sendo socorridas no hospital local e posteriormente encaminhadas para unidades de saúde com mais recursos.

A que estava dirigindo, de 32 anos, removida para Santa Casa de Cornélio Procópio com fratura exposta e a garupa, 22, para Santa Casa de Londrina com traumatismo craniano, entubada.

O npdiario não conseguiu contatos com familiares.