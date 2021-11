Carreta, Uno e moto colidem e homem morre em Siqueira

Na noite de domingo em Siqueira Campos no trecho da PR-092 entre Quatiguá

Jorge Elias da Silva, 49 anos, perdeu a vida em colisão do tipo complexa (quando não se identificam as causas) por volta das 21h45m deste domingo, dia 28, em Siqueira Campos no trecho da PR-092 entre Quatiguá. O óbito foi no local.

Ele conduzia um Fiat/Uno (placas de Wenceslau Braz) que bateu contra uma Volvo FH (placas de Esteio/RS) e uma Honda CG.

A moça de 19 anos que estava na motocicleta se machucou e foi levada, sem risco de morte, à Santa Casa siqueirense.

O motorista (46 anos) da carreta não se feriu, mas foi preso pela PRE por estar embriagado.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.