Carreta tomba na PR-092 em Quatiguá

Condutor de 62 anos perdeu o controle da Iveco

Exclusivo: Uma carreta tombou no KM 297 da PR-092 às 16h30m desta quinta-feira, dia seis, em Quatiguá.

O motorista da Iveco, modelo Stralis (placas de Jaguariaíva/PR) sofreu ferimentos leves e foi levado para o Hospital São Vicente, também de Quatiguá.

De acordo com dados colhidos no local do acidente, trafegava no trecho entre Siqueira Campos, e perdeu o controle.

Não foi possível fazer o teste do bafômetro porque o homem, de 62 anos, estava hospitalizado.

A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) siqueirense atendeu a ocorrência.

Transportava cavaco. A carga se espalhou por um lado da pista. Cavaco é o termo utilizado na indústria para designar os pequenos pedaços de madeira resultantes de uma trituração. É um pequeno pedaço de madeira, que pode ter tamanhos variáveis entre 5 a 50mm. A qualidade está diretamente relacionado à matéria prima e a tecnologia utilizada para sua produção.