Carreta tomba na 092 em Wenceslau

Motorista sofreu apenas ferimentos leves sendo levado ao hospital local

Volvo/FH 400 (placas de Florianópolis-SC) transitava quando tombou às oito horas deste domingo, dia 15, no KM 268 da PR-092, em Wenceslau Braz sentido Siqueira Campos.

A carreta tombou à margem direita da pista, mas o motorista sofreu apenas ferimentos leves sendo encaminhado para o hospital brazense.

A carga de MDF se espalhou pela rodovia. MDF significa “Medium Density Fiberboard” e consiste em uma chapa de madeira de fibra de média densidade produzida a partir de um processo de aglutinação com a ajuda de resinas sintéticas e aditivos. As chapas são posteriormente coladas umas sobre as outras com resina e depois fixadas através de pressão.

A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.