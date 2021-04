Carreta tomba em Ibaiti (vídeo)

Fábio Luís Taborda Wagner sofreu apenas escoriações, apesar do susto, ao perder o controle da carreta (placas AZZ-1213/Ponta Grossa/SP) em torno das 23h35m desta sexta-feira, dia 16, próximo da curva do radar no km 136 da BR-153, em Ibaiti (fotos e vídeo) .

O motorista de 34 anos viajava no trecho entre Ventania com destino a Curitiba e a carga de milho teve perda parcial.