Carreta tomba e mata pai e filho

Na manhã de ontem perto do bairro Fazendinha no trecho entre Ventania

Uma carreta (placas de Limeira, cidade do interior paulista), tombou no KM 124 da BR-153, por volta das sete horas desta quinta-feira, dia 27, em ibaiti, no trecho entre Ventania (fotos e vídeo).

Houve duas vítimas, uma de 58 anos, o motorista, e outra de 38 (passageiro) sendo pai e filho que entraram em óbito logo após o acidente, ocorrido perto do bairro Fazendinha.

As vítimas só puderam ser liberadas das ferragens após a chegada do guincho no local.

Estiveram no local a Defesa Civil (Rafael, Brito, Alex e Bueno), Polícias Civil, Rodoviária Federal e Científica e o Instituto Médico Legal.