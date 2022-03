Carreta tomba e interdita a PR-092 (vídeo)

Veículo de cooperativa transportava sementes de soja de Wenceslau Braz até Arapoti

Exclusivo: Acidente às 13h50m neste domingo, dia 13, no KM 252 da PR-092 causou perigo e transtornos aos que transitavam no trecho da rodovia, na curva da entrada de Wenceslau Braz. O Npdiario esteve no local minutos depois de acontecer. O motorista, com mais de 18 anos de experiência, disse ter sido o primeiro sinistro que protagonizou.

Ele dirigia a carreta VW/ 18.310, da Capal (Cooperativa Agroindustrial ) para a vizinha cidade de Arapoti em outra unidade da empresa, mas perdeu o controle ao passar num desnível da pista.

Houve derramamento parcial da carga de sementes de soja

O condutor de 48 anos dirigia o veiculo sem passageiros e não se machucou.

O tráfego ficou bloqueado em meia pista entre 13h50m e 18h30m.

A partir deste momento, a interdição foi total e durou uma hora, até 19h30m para a conclusão dos trabalhos da seguradora(fotos abaixo).

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Siqueira Campos garantiu e orientou a segurança de todo o local.

Ninguém ficou ferido.