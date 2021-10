Carreta sai da pista da 092 em Siqueira

Ontem no final da tarde n o trecho entre Wenceslau Braz

De acordo com informações, declaração do condutor, posição do veículo e dados colhidos no local, trafegava a carreta (placas de Cerro Largo/RS) pela PR-092 quando às 17h30m no KM 275 saiu da pista.

O tempo estava chuvoso, o que contribuiu para o acidente.

O motorista (50 anos) da Scania/R124 não sofreu ferimentos. Realizado etilômetro, aferido 0,00 mg/l.

A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) siqueirense atendeu a ocorrência.