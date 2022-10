Carreta do Conhecimento em Siqueira Campos

Os cursos profissionalizantes são gratuitos

Com duração de aproximada de 7 a 14 dias, os cursos da Carreta do Conhecimento SENAC (Serviço de Aprendizagem Comercial) estão com inscrições abertas em Siqueira Campo.

Confira:

– Microsoft Excel: Operações Essenciais – Req.: Ensino Fundamental Completo e 14 Completos.

– HTML e CSS: Criação de Websites – Req.: 1º Ano do Ensino Médio e 15 Anos Completos.

– Técnicas de serviço de Supermercado – Req.: Ensino Básico Completo e 16 Anos completos.

– Técnicas de Vendas – Req.: Ensino Fundamental e 16 Anos completos.

Caso tenha interesse, procure o CRAS de Siqueira Campos até o dia 08 de Outubro.