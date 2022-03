S. Antônio receberá novamente Carreta do Conhecimento 2022

Curso oferecido em parceria do Governo estadual com a Fundação Volkswagen e Senai

A Prefeitura Santo Antônio da Platina, receberá através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o programa Carreta do Conhecimento 2022, que é uma parceria do Governo do Estado, Fundação Volkswagen e Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

O curso vai ser de Mecânica Automotiva que será realizado do dia 23 de agosto a 20 de setembro deste ano. As inscrições serão realizadas na Agência do Trabalhador e serão destinadas para pessoas com idade a partir dos 18 anos, ensino fundamental completo e conhecimento de informática básica.

“Mais investimento e capacitação da população para o mercado de trabalho”, comemorou o prefeito Professor Zezão.