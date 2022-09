Curso de confecção em Jacarezinho

Por meio de parceria entre Prefeitura e Senai

A prefeitura de Jacarezinho e o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) viabilizaram ao município o Curso de Confecção, em mais uma iniciativa que visa garantir a maior qualificação da mão de obra e, consequentemente, gerar novas oportunidades de emprego e renda aos cidadãos.

O curso, que será aplicado na Carreta do Conhecimento (foto), terá início na próxima terça-feira (13) com turmas vespertina e noturna. A qualificação é ofertada de forma totalmente gratuita aos participantes, que ao fim das aulas são devidamente diplomados pelo Senai.

Os interessados devem buscar maiores informações junto à secretaria municipal de Assistência Social de Jacarezinho, pessoalmente ou pelos telefones (43) 3911 3025, (43) 3911 3067, (43) 3911 3028 ou ainda (43) 3911 3093.

Vale lembrar que centenas de pessoas já foram beneficiadas com cursos ofertados através da parceria entre prefeitura de Senai. Há algumas semanas, por exemplo, foram concluídos os cursos de costura, panificação e mecânica de motos.