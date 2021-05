Eletricidade predial tem curso em SAP

Vagas limitadas, garanta a sua inscrição

O Sistema FIEP, SENAI, está realizando a “Carreta do Conhecimento 2021”, que tem como objetivo divulgar o curso de eletricidade predial. As inscrições podem ser realizadas pelo site da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho ou na Agência do Trabalhadores em Santo Antônio da Platina, até no máximo dia 07 de junho. Os números de vagas são limitados.

Haverá aula online, entretanto, o aluno acompanhará com o chip 4g disponibilizado pela própria instituição de ensino. 25% do curso será realizado de maneira presencial, para as aulas no laboratório.

Visando maior segurança e não colaborar com a transmissão da Covid-19, todas as pessoas serão submetidas à teste rápido antes das aulas.

Mais informações abaixo: