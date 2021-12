Carlópolis será atendida por usina paulista e Sanepar

A autorização da Agência Nacional de Águas emitida neste fim de ano é ótima notícia para a população

Nesta quinta-feira, dia 30, a Agência Nacional de Águas (Brasilia-DF), emitiu uma autorização especial, para que a SANEPAR possa utilizar a água da Usina Hidrelétrica de Chavantes (foto) para tratar e abastecer a cidade de Carlópolis.

O pedido partiu do Prefeito Hiroshi Kubo, ao Deputado Luiz Cláudio Romanelli o qual através da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Sustentável e Turismo – SEDEST, do Secretário Márcio Nunes, obtiveram com agilidade a necessária e indispensável autorização do órgão.

Com essa importantíssima autorização a SANEPAR poderá utilizar água da represa para tratar na ETA (Estação de Tratamento de Água) e distribuir na rede numa parceria inédita.