Carlópolis receberá o Padre Antônio Maria no dia dois

Na mesma data será realizada a reabertura do Hospital São José

No dia dois de abril (próximo sábado), Carlópolis fará aniversário e na data festiva a cidade contará com as presenças e concelebração de missa pelos Padres Antônio Maria (foto) e Camilo(natural do município e atualmente residente em Aparecida do Norte/SP).

Confira a programação:

08h30: Cerimonial Religioso;

09h30: Apresentação Colégio Militar Hercília de Paula Silva;

09h45: Apresentação Fanfarra de Santo Antônio da Platina;

10h00: Apresentação de Poesia dos alunos das escolas municipais;

10h30: Apresentação das Autoridades;

Hasteamento da Bandeira/Hino Nacional;

Palavra das Autoridades;

Corte de Fita da Inauguração do Hospital São José Camilo e do Centro de exames e diagnósticos por imagem e

11h15: Encerramento com Show do Padre Antônio Maria.

Padre Antônio Maria, nome adotado por Antônio Moreira Borges, de 76 anos, é um cantor e sacerdote católico , que já se apresentou em duetos com Roberto Carlos e Agnaldo Rayol.