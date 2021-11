Carlópolis recebe espetáculo de ballet

Com alunas de três escolas de Joaquim Távora, Carlópolis e Siqueira Campos

A professora e diretora Luciana Vilas Bôas (fotos) convida a população do Norte Pioneiro para Prestigiar o 5• Espetáculo de Ballet em dezembro em Carlópolis.

“Não podemos negar: o ballet traz diversas vantagens à vida de quem o pratica. Além do fortalecimento muscular e de melhorar o condicionamento físico, ele também proporciona uma vida mais feliz, estimulando autoestima e autoconfiança. Atualmente, diversas pesquisas científicas apontam que a pratica do ballet apresenta benefícios físicos, cognitivos e psicológicos”, afirma a profissional.

Ela é responsável pelo Studio Bella’s Lu e ensina suas alunas, do “baby” ao ballet adulto. Luciana mais uma vez está preparando um espetáculo que promete tirar o fôlego e que trará consigo uma bela mensagem, que vai muito além da dança na ponta dos pés.

Em 26 de outubro de 2019, o último espetáculo que aconteceu em Joaquim Távora; em 2020 devido aos números altos de casos da Covid-19 a exibição anual não pode acontecer, mas este ano, ainda seguindo todas as regras de contingência do município de Carlópolis, a atração acontecerá dia dez de dezembro, às 19h30m no Clube Caravela.

A iniciativa reunirá as três escolas, sediadas nas cidades de Joaquim Távora (Studio Bella’s Lu), Carlópolis (Clube Caravela) e Siqueira Campos (Colégio Dom Bosco).