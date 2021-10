Carlópolis recebe “Filhas do Paraná”

Mulheres motociclistas passarão pelo Norte Pioneiro levando mensagem sobre a importância da prevenção do câncer de mama e colo de útero

Exclusivo: O grupo Filhas do Vento e da Liberdade está engajado em mais uma missão. Depois de ir até o Chile numa viagem apenas de mulheres, realizada em anos anteriores, as motociclistas irão contornar o Paraná sobre duas rodas em uma grande ação de conscientização sobre o câncer de mama e de colo de útero.

A expedição Filhas no Paraná acontece durante o mês de outubro, conhecido como Outubro Rosa, justamente em alusão ao combate da doença.

A jornada inicia nestas sexta e sábado, dias 15 e 16 , pela cidade de Carlópolis e, ao longo de aproximadamente 30 dias, percorrerá as divisas com São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraguai, Argentina e Santa Catarina. Essa aventura de mais de 2,5 mil quilômetros tem apoio da Federação Paranaense de Motociclismo – FPRM e, em Carlópolis, conta com o apoio da Prefeitura Municipal através das Secretarias de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente e Saúde.

Além de causar grande mobilização nos municípios visitados, as participantes farão várias atividades com foco na conscientização. Haverá plantio de árvores na Ilha do Ponciano, simbolizando a força feminina.

A idealizadora do evento é Telma Crummenauer. “Queremos levar uma mensagem de apoio e esperança da melhor forma, mostrando que as mulheres podem sim conquistar seus sonhos e por isso organizamos essa viagem. Em um ato de coragem e pioneirismo, somos o primeiro grupo composto integralmente de mulheres a contornar todo o Estado do Paraná”, frisa.

Visita Expedição Filhas do Paraná – Agenda para Carlópolis

Data: 15/10

• 16:00 – Chegada no Hotel Portal

Dia 16/10

• 9:00 – Carreata com a Equipe da Secretaria Municipal de Saúde e Rotary Club

• 10:00 – Plantio de mudas no Centro de Eventos Ilha do Ponciano

Todos estão convidados a participar.