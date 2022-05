Carlópolis: Enterrado o peão que colidiu contra árvore na 218

Ele tinha 41 anos e residia na chácara “Boa Esperança”

O corpo de Edinelson da Silva (fotos), de 41 anos, foi sepultado às 8h45m desta quarta-feira, dia 18, no Cemitério carlopolitano.

Trabalhava como peão, era casado, sem filhos, conhecido como “Bigodinho”, e morava na Chácara “Boa Esperança”.

Às 20h50m de domingo, dia 15, ele perdeu o controle da Fiat/Strada que conduzia no KM 23 da PR-218, em Carlópolis. E colidiu contra uma árvore na margem direita da via, da base do seu sentido de direção.

O acidente aconteceu no trecho entre Joaquim Távora.