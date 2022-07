Carlópolis é destaque mais uma vez no PR

Figura na lista das 43 cidades mais sustentáveis do Paraná

O jornalista Cézar Silva, parceiro do Npdiario há 16 anos e meio, fez uma consulta no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC), ferramenta do Instituto Cidades Sustentáveis: idsc.cidadessustentaveis.org.br

Ele descobriu que dos 500 municípios brasileiros que melhor internalizaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), 43 são do Paraná, quase 10% do total.

A cidade de Carlópolis figura entre os 43 municípios do Paraná com maior índice de sustentabilidade com 56,88 pontos. Curitiba atingiu 60,12.

Cézar produziu e editou um vídeo e também registrou em fotos a cidade onde reside, como a Praça Coronel Leite.

As cidades estão classificadas por uma pontuação que mede o progresso total para o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que varia de 0 a 100, e o limite máximo indica um desempenho excelente no cumprimento das metas.

O Brasil foi o primeiro país do mundo a mapear o nível de engajamento das suas cidades nos ODS, que avaliam, entre outras coisas, educação, saúde, preservação do meio ambiente e combate à violência.

Carlópolis está na frente de grandes cidades como Foz do Iguaçu (56,30) e Guarapuava (56,13) e figura no ranking geral em 381º lugar.

As maiores notas do município foram nos objetivos Consumo e Produção Sustentáveis, com 84,97; Água limpa e Saneamento, com 90,45 e Vida na Água, com 80,75.