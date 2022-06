Carlópolis é campeão de LAÇO COMPRIDO

Cidade representada por Netto Mansur e Banana

O município de Carlópolis foi representado no brasileirão CLC de laço comprido em Campo Grande (MS) pelos laçadores Netto Mansur e Banana.

No evento, que aconteceu do dia 17 a 26 junho Netto Mansur brilhou no Mato Grosso do Sul e representou Carlópolis.

O lançador é filho da professora Amanda e do médico e líder político Zezinho Mansur, responsável por conquistar o prêmio do CLC na força B e presentear os munícipes com o título de campeão de laço comprido.