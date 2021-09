Carlópolis confirma 11ª FrutFest(vídeos)

Evento na Ilha do Ponciano em Carlópolis terá portões abertos de primeiro a quatro de setembro de 2022

A FrutFest, uma das maiores festas de portões abertos do Paraná e sul/sudoeste paulistas já vem se preparando para a realização de sua décima primeira edição, prevista para acontecer em setembro de 2022.

Durante as noites os olhos do cenário artístico nacional se voltam para a cidade de Carlópolis com a realização desse imponente evento, que vem tomando proporções gigantescas a cada edição, sendo realizado em um cenário de beleza ímpar, o que encanta a todos.

A Comissão Organizadora, presidida por Marcílio Queiros e a Secretaria Municipal de Turismo, através de seu Secretário, Nilton José Teles, atua em pesquisas junto ao público para saber a preferência dos shows e fazer uma festa com grade artística 100% escolhida pela vontade popular, tudo isso sob o atento e criterioso olhar do Prefeito Hiroshi Kubo.

A previsão é de que a programação oficial do evento seja divulgado no próximo dia 15 de outubro (uma sexta-feira), juntamente com a imediata abertura da venda de camarotes, que poderá ser parcelada, assim como a busca por patrocinadores, expositores e parceiros para que o evento possa repetir o sucesso de suas edições anteriores.

A festa está marcada para o período de 01 a 04 de setembro de 2022, na Ilha do Ponciano, que abriga a segunda maior arena de rodeios do Paraná, e nesta edição, será realizada com uma estrutura diferente, sendo a realização dos shows e do rodeio em locais distintos, segundo o jornalista Cézar Silva informou para a reportagem.

Durante os anos de 2020 e 2021, a FrutFest foi cancelada devido a pandemia da Covid-19 que assolou o mundo, porém, para o próximo ano, as perspectivas são as melhores possíveis, levando em consideração a grande queda no número de infectados e a evolução da vacinação em massa no território brasileiro, sinalizando controle da doença.

O retorno da FrutFest será um marco para o município, pois as expectativas do público quanto a programação é grande assim como de todos que fazem parte da organização deste importante evento que movimenta não só a cidade, mas todo o Norte Pioneiro.