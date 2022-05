Unidade Operacional da PRE de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência

Às 20h50m de domingo, dia 15, um homem de 41 anos perdeu o controle da Fiat/Strada que conduzia no KM 23 da PR-218, em Carlópolis. E colidiu contra uma árvore na margem direita da via, da base do seu sentido de direção.

Sofreu ferimentos médios e o carro (placas também de Carlópolis) danos de alta monta.

O acidente aconteceu no trecho entre Joaquim Távora.