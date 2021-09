Cai em represa e morre (vídeos)

Acidente ocorreu na madrugada deste domingo em Ibaiti; sepultamento do corpo será em Japira

Anderson Reimão Mello (fotos), de 30 anos, transitava sozinho com sua Fiat Strada (placas de Ibaiti) em torno de 3h15m da madrugada deste domingo, dia 26, quando perdeu o controle no KM 93 da PR-272 , bateu contra um meio-fio às margens da pista e capotou diversas vezes caindo numa represa(vídeos e fotos). Foi próximo ao trevo do Motel Free Day em Ibaiti.

O dono do sítio avisou os socorristas.

Atenderam a ocorrência o SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) a Defesa Civil com os agentes Bueno e Daniel (que retiraram o corpo da água pela manhã), a Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) local, as Polícias Militar e Civil ibaitiense(investigadora Fernanda), Ketlin e Leonardo, o Instituto Médico Legal e a Polícia Científica de Telêmaco Borba.

As causas do acidente serão investigadas. Ele não era casado, mas deixou uma filha de três anos. Trabalhava para o pai dele puxando gado no caminhão para leilões. O irmão é carcereiro na delegacia de Ibaiti.

O velório do corpo entre oito e dez horas na capela da Funerária União e o sepultamento em seguida no Cemitério Municipal da vizinha cidade de Japira.