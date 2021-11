Capitão deseja boas festas e anuncia 4 motos BMW novas

Comandante da PM de sete municípios visitou jornal e manifestou otimismo com ano que vem

O capitão Marciano Corsini, comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar, sediada em Santo Antônio da Platina, visitou o Npdiario na tarde desta quinta-feira, dia 18 (fotos). Na oportunidade, manifestou seus desejos de excelente Natal e ótimo 2022 para toda a população.

Corsini é responsável pelas PMs também de Ribeirão do Pinhal, Jundiaí do Sul, Abatiá, Quatiguá, Joaquim Távora e Guapirama.

É formado em História, casado com Fernanda e se preparou profissionalmente também na famosa Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais (município da região metropolitana de Curitiba).

Nesta sexta-feira, dia 19, os soldados platinenses Alingheri, Santão, Caldi e Jacob (foto abaixo), da Rocam(Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) estarão no KM 515 da BR-376, no Parque Estadual Vila Velha, Ponta Grossa, representando a corporação para receber quatro motos.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública do Paraná, entregará à PM do Paraná 155 novas motocicletas 850 cilindradas, modelo BMW, que incluem capacetes, EPIs(Equipamentos de Proteção Individual) e rádios comunicadores. Elas foram adquiridas por meio de emendas parlamentares federais, com investimento de R$ 12 milhões. O governador Carlos Massa Ratinho Junior participa do evento.

As motocicletas, com maior peso e potência, permitem mais agilidade e eficiência nas atividades da segurança pública, por isso a Polícia Militar está capacitando policiais de diversas regiões do Estado.

Fotos: Emerson Chagas/Especial para o Npdiario