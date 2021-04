Capacete Pro Tork inspirado na motovelocidade

A Pro Tork se inspirou na motovelocidade para desenvolver um de seus mais recentes lançamentos, o GP88. Design agressivo, linhas aerodinâmicas, cores vibrantes e muita tecnologia resumem este modelo aberto. Isso sem falar no preço diferenciado que só a líder mundial na produção de capacetes consegue oferecer.

O casco injetado em ABS de alto impacto é super resistente, assim como o revestimento de proteção em EPS e a viseira cristal em policarbonato de 2mm de espessura. Já o forro com nova modelagem e o sistema de fecho micrométrico garantem maior conforto para o uso no dia a dia.

Tudo testado e aprovado pelo Inmetro aqui no Brasil, além do DOT nos Estados Unidos. Ou seja: garantia dobrada de qualidade é só com a Pro Tork. Em se tratando de segurança, vale a pena investir em uma marca reconhecida não apenas no país, mas também internacionalmente.

Encontre o capacete GP88 nas melhores lojas, inclusive na internet, nos tamanhos 56, 58 e 60. Mais informações podem ser obtidas no site www.protork.com ou com o time comercial do Grupo Pro Tork, através do telefone 43 3571-8500 ou pelo e-mail comercial@protork.com.