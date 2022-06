Cão ajuda prisão de bandido em Cambará

Traficante de 26 anos mantinha drogas em sua casa

A Polícia Militar cumpriu mandados de busca e apreensão neste fim de semana na rua da Amizade, em Cambará.

Feitas buscas no interior da residência utilizando-se o cão K9 Tróia (foto), especialista em detecção de entorpecente e armas de fogo. Encontrada no guarda-roupas a quantia de R$ 1.097,00 em notas diversas e 8 celulares.

Além disso, no VW Gol do indivíduo da casa, havia indicado odor específico no painel, com 24 porções de cocaína, uma de maconha e outra de crack.

Dada voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e conduzido com os entorpecentes, objetos apreendidos e o veículo para as providências cabíveis.