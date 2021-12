Cantatas e shows emocionam Ibaiti

No Natal Encantado de 2021 tiveram também coral e alegria

A Prefeitura de Ibaiti realizou através do Departamento de Cultura, três Cantatas de Natal neste ano de 2021.

A primeira apresentação aconteceu na noite da sexta-feira (17), na escadaria da Prefeitura ao lado da Casa do Papai Noel, com o Coral Municipal Rainha das Colinas.

O coral composto por professoras da rede municipal de ensino encantou a todos os presentes. Na terça-feira (21), a segunda apresentação aconteceu na Feira do Artesanato no Espaço Cultural Dini de Moura Fadel, com o Coral Infantil do Centro Recreativo Sonho Meu e apresentação de balé “Ella Bella e o Lago dos Cisnes”, do grupo Watanabe Ballet. A apresentação se repetiu na noite desta quinta-feira (23), na escadaria da Prefeitura.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho estava presente com a primeira dama e presidente do Provopar (Programa do Voluntariado do Paraná), Flaviana Carvalho e seus filhos.