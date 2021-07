Canil do 2º BPM é referência no PR

Integrantes 26º BPM de Telêmaco Borba conheceram trabalho do Norte Pioneiro

O 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Jacarezinho recebeu visita técnica nesta semana do Canil do 26º BPM, com sede em Telêmaco Borba. O objetivo foi a troca de experiências entre os que desenvolvem o trabalho com os animais.

O Canil do 2º BPM é referência no estado do Paraná, com excelência no adestramento de cães para o serviço como: patrulhamento com cães, faro de entorpecentes, faro de armas de fogo e busca de pessoas. Ao todo, a equipe de operações conta com oito cachorros que dão suporte às demais equipes da unidade.

Já no 26º BPM, o Canil se encontra em fase de reestruturação com a preparação dos cães e seus condutores e por isso a necessidade do intercâmbio entre as unidades. A atividade contou com a participação de três policiais e dois cachorros daquela unidade.