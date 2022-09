Debate: candidato de Ratinho/Bolsonaro se sobressai na Band

Paulo Martins mostra tranquilidade e foco

O deputado federal Paulo Eduardo Martins (PL-PR), que é o candidato ao Senado tanto do presidente Jair Bolsonaro (PL) , quanto do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), apresentou projetos, coerência e conhecimento dos problemas do Paraná e do Brasil, no debate promovido pela TV Bandeirantes na noite deste sábado (17/09).

Martins deixou claro que busca um novo pacto federativo para garantir um protagonismo aos municípios, que devem ficar com uma fatia maior dos recursos públicos. Destacou ainda ser defensor do agro, com projetos de lei como o pacote anti-MST e também o projeto de aceleração da produção de fertilizantes.

Apesar do tempo limitado, Martins ainda conseguiu falar sobre seu projeto de expansão de linhas de crédito, que garante que empresas simples de crédito atuem no ramo de empréstimos e financiamentos, tirando o monopólio dos bancos.

Um dos momentos mais quentes do debate foi quando Paulo Eduardo Martins questionou a postura do candidato Sérgio Moro (União Brasil).

O parlamentar afirmou que o ex-ministro traiu o presidente Bolsonaro em sua saída do governo, depois traiu o Podemos e o próprio candidato Álvaro Dias . E declarou: “Talvez eu concorde que você tenha algo em comum com o pessoal do PT, pois ambos tentaram derrubar o presidente da República”.

Paulo Eduardo Martins, que é autor da chamada PEC Suprema, que impõe uma série de mudanças na forma de atuação do Supremo Tribunal Federal, aproveitou o espaço para cobrar um posicionamento do ex-juiz Moro em relação à atuação do STF. E foi certeiro: “É dever do homem público se posicionar”.

Houve espaço ainda para cobrar uma atuação mais efetiva do candidato Álvaro Dias (Podemos), que é parlamentar desde 1968. “Teve tempo e condições de rodar por esse Paraná e fazer o que tinha que fazer. E é até estranho que se fale em propostas para o futuro porque dá a impressão que não teve tempo de fazê-las”.

Nas considerações finais, além de pedir votos para si mesmo, para o presidente Jair Bolsonaro e para governador Ratinho Junior, Paulo Martins não fez rodeios sobre a necessidade de mudanças.

A atual representação do Senado parece que gosta muito daquela parte do hino que diz deitado eternamente em berço esplêndido… Eu prefiro aquela que diz verás que um filho teu não foge à luta”.

