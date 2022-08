Candidata ao senado ataca o Governador

Por causa de Paulo Martins que tem apoio ostensivo de Carlos Massa Ratinho Junior e de Jair Bolsonaro

“Paulo Martins é o candidato do Ratinho colocado no PL, essa é a verdade”, A declaração politicamente agressiva é da deputada federal e candidata ao Senado pelo Paraná, Aline Sleutjes, e foi feita durante entrevista à Rádio Lagoa Dourada, na manhã desta quarta-feira (31), em Ponta Grossa.

Ela conta que o apoio do presidente Jair Bolsonaro ao candidato é oriundo “de acordos políticos e acertos de governo”. “Houve essa conjuntura política, onde na verdade o Paulo é o candidato do Ratinho colocado no PL, essa é a verdade. Não preciso mentir, todo mundo sabe. O Paulo é um paulista que veio para Curitiba trabalhar, funcionário do Ratinho, e é um nome que é de consenso dos grupos partidários que apoiam o Governo Estadual”, diz a deputada.

Apesar disso, ela afirma que não perdeu sua base de eleitores, que pediu pela continuidade do trabalho e dos resultados apresentados pela parlamentar. “Quando se olha o Bolsonaro, vê a deputada Aline. Eu trouxe o presidente para Ponta Grossa, Castro e Piraí do Sul. Andei com ele em todos os lugares, sou vice-líder desse governo no Congresso e fui vice-líder do Governo na Câmara. Não vou com Bolsonaro por ocasião, minha fidelidade não tem data de validade. Estou com ele porque acredito nele, sei que é o melhor para o Brasil. E ele falando ‘a Aline é minha candidata’ ou não, as pessoas sabem que fiz um trabalho gigante e faço todos os dias”, afirma.

