Campeonato Paranaense reúne pilotos

Disputa de Cross-Country acontece neste domingo (31)

O Campeonato Paranaense de Cross-Country terá sua segunda etapa realizada neste domingo, dia 31 de outubro, no Centro de Treinamento Tabatinga, localizado na cidade de Contenda. A disputa seguirá um rígido protocolo sanitário diante da pandemia de Covid-19.

E além de patrocinar a competição, a Pro Tork – maior fabricante de motopeças da América Latina-, também irá alinhar no gate com dois pilotos. Luiz Gustavo Fila correrá nas categorias Força Livre Nacional e XC2, enquanto o colega Jocimar Ferreira se concentra apenas na Força Livre Nacional.

A programação inicia às 9h com os treinos. Uma manutenção será feita na pista às 11h30 e, logo após, às 11h50, acontecem as provas. Luiz Gustavo e Jocimar estão animados e esperam levar a equipe ao lugar mais alto do pódio, somando pontos importantes na classificação.

A Pro Tork é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.