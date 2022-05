Campeã do xadrez em Pinhal já venceu até nos Pan-americanos

Ana Júlia participou de competições internacionais

Ana Júlia de Oliveira finalizou o xadrez com ouro em todas as categorias (relâmpago, rápido e convencional), durante a tarde de sábado (28), no Colégio Estadual Cívico Militar Ruth Martinez Corrêa, em Ribeirão do Pinhal. Sempre concentrada. Participando mais uma vez do JEPS, Ana estava representando o Colégio Estadual Hermínia Lupion. Mas, fora dos jogos escolares, ela já participou de competições em nível internacional.

Ana Júlia conta que começou a jogar quando tinha cerca de oito anos. Ela relata que estudava na Escola Municipal Nova Carvalho e que o professor Marcos Harada viu que ela era muito tímida e por isso a chamou para participar do clube de xadrez que ele estava iniciando.

Desde então, ela nunca mais parou. Apesar de representar a escola que estuda em Ribeirão do Pinhal, ela comenta que se prepara e compete com a equipe de Siqueira Campos, no qual deu toda a estrutura de treinamento.

A enxadrista foi campeã do paranaense em 2020 e 2021 (online), e vice-campeã em 2022, empatada com a primeira.

Representando o Paraná, no ano passado, ela conseguiu uma vaga no Festival Nacional da Juventude (FENAJ) em nível brasileiro. Na etapa nacional, Ana ficou em sexto lugar na categoria convencional e em quarto no blitz. No Pan-Americano, ela alcançou a sexta posição. Ana relata que tem quase 50 medalhas conquistadas desde que começou a competir.

Classificada para a macrorregional, ela se diz muito feliz com os resultados. “É uma satisfação muito grande, principalmente porque eu gosto muito de jogar desde de criança. Então para mim é uma honra estar representando tanto Ribeirão do Pinhal, quanto Siqueira Campos”. Para a próxima fase, ela comenta que independente de ganhar ou perder, ela vai dar o seu melhor para buscar os resultados.

A classificação final do xadrez está disponível no site dos JEPS. Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Superintendência Geral do Esporte.