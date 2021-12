Campanha inibe dar esmolas para as crianças platinenses

Há relações entre mendicância, exploração infantil e drogas

O presidente do Conselho Tutelar e cabo da reserva, Edvaldo de Arruda, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Sandra Regina da Silva, e a diretora da secretaria de Assistência Social, Luciana Frufrek (fotos) fizeram visita de cortesia ao Npdiario.

Na ocasião, comentaram sobre a campanha “Promova a Cidadania, Não dê Esmola” , iniciativa dos três órgãos que busca conscientizar a população sobre o seu papel em evitar dar esmolas às pessoas em situação de rua, sobretudo devido as relações entre mendicância, exploração infantil e drogas.

A ideia, entretanto, enfrenta alguma resistência parcial na comunidade.

Muitas vezes uma pessoa em situação de rua chama a atenção e desperta a vontade de ajudá-la. Curioso o fato de que aquelas mesmas pessoas sempre permaneceram na situação de pobreza. A esmola, mesmo sem essa intenção, acaba contribuindo para mantê-las nas ruas, expostas a todos os tipos de violência e até à dependência química. Na realidade, essas pessoas precisam reconstruir o seu projeto de vida.

Dar esmolas cria falsas esperanças. “Quer ajudá-las, dê oportunidades”.

A Secretaria de Assistência Social oferece cursos profissionalizantes em várias áreas, com certificação garantida para a inclusão no mercado de trabalho, além de oficinas para os adolescentes e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) que atendem a crianças e adolescentes que é ofertado nos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e lá acontecem atividades socioeducativas, culturais, esportivas e de lazer, voltadas para esse público.

O foco desse trabalho é evitar que os menores tenham seus direitos violados e possam trabalhar vocações e a qualidade de vida.

Qualquer dúvida ou orientação procure:

CRAS

Rua Prefeito Arnolfo Alves Nº 70 – Aparecidinho I

Telefone: (43) 3534 – 8725 RAMAL 2

CREAS

Rua Sete de Setembro Nº 922 – Centro

Telefone: (43) 3534 – 8725 RAMAL 3

ACAR – CASA DE ACOLHIMENTO para adultos

Endereço:

Rua Dom Pedro II, Nº 323

Centro – Santo Antônio da Platina.



Telefone: (43) 3534-1208.