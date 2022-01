Campanha de igreja auxilia desabrigados

A Diocese de Jacarezinho convida os fiéis a participarem da Campanha Emergencial: Solidariedade que Transborda

O Conselho Nacional do Laicato do Brasil, Diocese de Jacarezinho, convida a todos os fiéis que puderem e sentirem no coração, para ajudarem os moradores da Bahia e de Minas Gerais, que sofreram com as fortes tempestades e enchentes, a partir da Campanha Emergencial #SOS Bahia e Minas Gerais: Solidariedade Que Transborda.

Para auxiliar do Norte do Paraná, a melhor forma é através do PIX da Cáritas Nacional: 33.654.419/0001-16

Para saber mais, basta acessar o site: http://caritas.org.br/

As informações são do voluntário Jefoni Nogari.