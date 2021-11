Campanha arrecada brinquedos em SAP

“A Felicidade de uma criança não tem preço, tem solidariedade”

Neste sábado, dia 20, o Tiro de Guerra 05-004 e o Serviço Social do Comércio promovem uma grande ação de arrecadação de brinquedos em Santo Antônio da Platina.

Assim como em outras iniciativas organizadas por essas entidades, moradores e lojistas do centro e arredores e também dos bairros serão procurados.

Colorado e Vila Rica receberão a visita dos atiradores que recolherão as doações, que poderão também ser entregues por quaisquer voluntários diretamente no Sesc, rua Rui Barbosa, 799 ou no Tiro de Guerra na rua Coronel Capucho, 1004.

Podem ser doados brinquedos novos ou usados em bom estado de conservação.