Caminhões para sete cidades do Norte Pioneiro

São Sebastião da Amoreira, Santo Antônio da Platina, Santa Cecília do Pavão, Figueira, Congonhinhas, Wenceslau Braz e Jacarezinho

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) entregaram nesta terça-feira, 21, caminhões pipa sete cidades do Norte Pioneiro: São Sebastião da Amoreira, Santo Antônio da Platina, Santa Cecília do Pavão e Figueira. Congonhinhas, Wenceslau Braz e Jacarezinho.

“São quatro novos caminhões para reforçar o atendimento da defesa civil, tanto no combate a incêndio quanto no abastecimento de casas e estabelecimentos, já que ainda estamos sofrendo os efeitos da crise hídrica”, disse o deputado.

Para Santo Antônio da Platina e São Sebastião da Amoreira, os veículos foram indicados pelo parlamentar. Já no caso de Santa Cecília do Pavão e Figueira houve também a participação do secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

Patrulha ambiental – Na entrega dos veículos na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais., foram distribuídos 41 caminhões-pipa para 40 municípios.

O repasse faz parte dos convênios firmados entre os municípios e o IAT (Instituto Água e Terra). O investimento é de R$ 10,6 milhões, via Tesouro do Estado e emendas parlamentares indicadas por deputados estaduais.

“Esses caminhões fazem parte do programa Patrulha Ambiental, um grande projeto de desenvolvimento sustentável do Governo do Estado. São equipamentos multiuso, que vão beneficiar as cidades de inúmeras maneiras. Podem auxiliar na crise hídrica, para apagar focos de incêndio e baixar a poeira em comunidades rurais”, destacou o governador Ratinho Junior.