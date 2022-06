Caminhões e T-Cross colidem (veja vídeos)

No início da tarde em Santo Antônio da Platina

Em torno de 13h45m no KM 46 fs BR-153 aconteceu batida entre um caminhão boiadeiro (carga vazia) e outro com carga de soja, a qual acabou atingindo também um Volkswagen T-Cross (fotos e vídeos).

A carga se espalhou pela pista, ocasionando interdição da via num sentido durante cerca de duas horas e meia.

Foram atendidas duas vítimas do caminhão boiadeiro, sendo que uma estava vagueando no local com algumas escoriações, e outra estava na cabine, apresentando fratura em úmero ( maior osso do braço). Os demais condutores estavam ilesos. Ambas as vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal por meio da Ambulância do Corpo de Bombeiros e apoio do SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência).

Foi acionado também apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Econorte para limpeza da pista e controle de tráfego.

De acordo com Setor de Comunicação Social do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente, o motorista do caminhão teve ferimentos graves, porém estava consciente e orientado, já o passageiro teve ferimentos moderados. Os outros não se machucaram.