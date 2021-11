Caminhões colidem em Siqueira Campos

Acidente aconteceu no km 284 da PR-092 e deixou duas vítimas feridas

Nesta terça-feira, dia 09, por volta das 15h00, a Polícia Rodoviária atendeu um acidente entre caminhões no km 284, da PR-092, no munícipio de Siqueira Campos.

O acidente foi do tipo abalroamento lateral, e envolveu um VW/11.180, com placas de Maringá, e um caminhão Man/TGX 29.480, com placas de Aurora/SC, que seguia de Quatiguá-Siqueira Campos.

O condutor do VW, de 46 anos, não se feriu, entretanto o passageiro, de 54 anos, teve ferimentos médios. O condutor do outro veículo, um homem de 41 anos, também teve ferimentos.

Ambos foram atendidos pela Polícia Rodoviária, e encaminhados para o socorro.