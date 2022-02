Caminhões colidem em Santo Antônio

Acidente na tarde desta quarta-feira no trecho entre Barra do Jacaré

Um homem de 40 anos conduzia um Scania (placas de Santa Mariana) perdeu o controle numa curva e tombou à margem esquerda da via base seu sentido de tráfego e abalroou outro Scania (placas de Wenceslau Braz) que transitava na via contrária dirigido por motorista de 28 anos.

O acidente aconteceu às 13h30m desta quarta-feira, dia 23, no KM 348 na PR-092, em Santo Antônio da Platina.

As passageiras, 22 e dois anos, sofreram ferimentos leves. Os dois motoristas não se machucaram.

Realizados etilômetros , resultaram negativos.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) platinense atendeu a ocorrência.