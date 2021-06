Caminhão-trator pega fogo(vídeo)

Na tarde desta quarta-feira na BR-153 no trecho entre Santo Antônio da Platina

Por volta das 16 horas desta terça-feira, dia 23, no KM 23 da BR-153, em Jacarezinho, ocorreu um acidente sem vítimas.

O veículo envolvidos foram um caminhão trator, Volvo/FH 540 6X4T e dois semirreboques.

Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que o veículo trafegava na faixa de trânsito do sentido Santo Antônio da Platina para Jacarezinho, quando, por circunstâncias alheias a vontade do motorista, o caminhão-trator teve sua cabine incendiada.

O condutor não conseguiu desatrelar o cavalo-trator para distanciar a carga das labaredas.

Cabe ressaltar que o fogo não atingiu a carga de serragem(pó de serra).

O corpo de bombeiros esteve no local assim como a Unidade Operacional da PRF(Polícia Rodoviária de Jacarezinho).