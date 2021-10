Caminhão tomba na rodovia PR-092

Acidente ocorreu no fim de semana e não teve vítimas

Neste fim de semana, a Polícia Rodoviária atendeu um tombamento de caminhão, no km 272, da PR-092, no munícipio de Siqueira Campos. O acidente ocorreu por volta das 19h30, e a polícia esteve no local às 21h20.

O VW 9.150, com placas de Ponta Grossa, trafegava durante chuva, no sentido crescente da via (de Wenceslau Braz para Siqueira Campos), quando aconteceu o acidente.

O condutor, de 50 anos, não se feriu. Realizaram o teste do etilômetro que aferiu 0,00 mg/l.