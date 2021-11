Caminhão tomba na PR-272 em Ibaiti

O condutor do Iveco/Stralis não sofreu ferimentos

Exclusivo: Nesta segunda-feira, dia 22, por volta das 19h45, a Polícia Rodoviária Estadual atendeu um acidente envolvendo um caminhão tombado na PR-272, km 96, no munícipio de Ibaiti.

Segundo informações, o veículo Iveco/Stralis (fotos), com placas de Itapeva (SP), transitava pela rodovia PR-272, sentido Figueira, e tombou no mesmo sentido que seguia, no km 96.

O motorista, de 37 anos, não teve ferimentos.

Realizado o teste etilômetro, que resultou em 0,00MG/L.