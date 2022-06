Caminhão tomba em rodovia de Wenceslau

Na PR-151 no trecho entre Santana do Itararé

Nesta terça-feira (14) ocorreu acidente na PR-151, de Wenceslau Braz, por volta das 18h30m.

Um caminhão (Volvo/FH 460), com placas de Itaporanga-SP, estava trafegando pela rodovia no sentido de Wenceslau Braz a Santana do Itararé. O veículo, ao atingir o Km 129, local com curva acentuada, seu condutor (37 anos) perdeu o controle da direção, e tombou às margens da estrada.

O motorista não teve ferimentos e a Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos foi acionada.