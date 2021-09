Caminhão tomba em Ribeirão do Pinhal

Na tarde desta sexta-feira no trecho da PR-218 entre Jundiaí do Sul

Exclusivo: O condutor do Mercedes Benz/Accelo (placas de Maringá) trafegava às 16h45m desta sexta-feira, dia dez, na PR-218 quando no KM 88 tombou o veículo na margem direita da rodovia considerando o seu sentido de tráfego, em Ribeirão do Pinhal.

O motorista de 29 anos não sofreu ferimentos, mas o passageiro de 31 se machucou levemente. Socorrido e encaminhado para o hospital local.

O acidente foi no trecho entre Jundiaí do Sul.

Realizado etilômetro, o resultado foi 0,00mg/l, ou seja, negativo.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.