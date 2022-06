Caminhão tomba em Carlópolis e fere dois

Jovens de 25 e 27 anos tiveram machucados leves

Na noite desta segunda-feira (30), por volta das 22h40m, ocorreu acidente em rodovia de Carlópolis.

Um caminhão Mercedez Benz (placas de Cerqueira César/SP), trafegava pela PR-218, no sentido a Carlópolis, quando, ao atingir o Km 01, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou sobre a via.

O condutor (69 anos) não teve ferimentos e seu teste de etilômetro não constatou alterações. Todavia, houve duas vítimas, jovens de 25 e 27 anos, com ferimentos leves, os dois encaminhados ao Hospital da cidade.

A Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.