Caminhão tomba e danifica a carga

Acidente ocorreu no munícipio de Figueira e não teve vítimas

Nesta quarta-feira, dia 25, um caminhão tombou e derramou sua carga danificando-a por completo, no munícipio de Figueira, por volta das 16h45m.

O acidente ocorreu no KM 152 da PR-160 e envolveu um Volvo/NH 12.380 (foto), com placas de Telêmaco Borba, carregado com bobina de papel, que seguia sentido Curiúva/Figueira.

O caminhão, conduzido por um homem, de 40 anos, tombou no lado em que trafegava (direito), e felizmente o condutor não teve nenhum machucado.

A origem do acidente não foi identificada, porém descartada a embriaguez conforme constatou o teste do etilômetro.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Ibaiti atendeu a ocorrência.