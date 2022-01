Caminhão pega fogo em barracão(vídeo)

Fumaça densa assustou alguns vizinhos do local

Em torno de 11h50m desta quinta-feira, dia 20, um caminhão pegou fogo num barracão da empresa Andaimes Platina, na rua 13 de Maio, Vila São José, em Santo Antônio da Platina. A espessa e escura fumaça chamou a atenção de vizinhos e de quem passou pelo entorno.

Segundo disse o tenente Eduardo Silva, do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente, não se sabe a causa do sinistro, que causou perda total no veículo, mas não há desconfiança de que seja criminoso.

Ninguém se machucou.