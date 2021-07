Caminhão e moto colidem em Ibaiti

Acidente deixou um casal ferido gravemente

Às 19h40m desta segunda-feira, dia 12, aconteceu colisão (abalroamento transversal) entre um caminhão e uma Honda/CG 150 Titan no KM 95 da PR-272, em Ibaiti (fotos).

Scania/113 (placas de Santa Terezinha do Itaipu/PR) dirigido por um homem de 52 anos bateu na motocicleta (placa de Ibaiti) conduzida por rapaz de 39 com passageira de 38, ambos tiveram ferimentos graves e encaminhados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) ibaitiense. O caminhoneiro não se machucou, mas ficou impactado pela violência do choque.

O caminhão transitava pela PR-435, sentido Congonhinhas/Entroncamento PR 272/Ibaiti) e a Honda pela rodovia PR-272, sentido Entr. BR-153/Figueira)

Foi realizado etilometro e o teste teve resultado 0,0 mg/l.

Estiveram na ocorrência a Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Ibaiti, SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência), Defesa Civil, e Polícia Militar.