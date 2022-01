Caminhão de areia de Rib. do Pinhal tomba na PR-439

No trecho do entroncamento com a PR-436 (Abatiá)

Exclusivo: Um caminhão Mercedes Benz (placas de Ribeirão do Pinhal) trafegava pela PR-439 no sentido do Entroncamento com a PR-436 (Abatiá) a Santo Antônio da Platina e ao atingir o Km 52 tombou à margem direita da rodovia considerando o seu sentido de tráfego. O acidente ocorreu às 14 horas desta sexta-feira, dia 22.

O jovem motorista de 22 anos sofreu ferimentos leves, sendo encaminhado ao Pronto Socorro Municipal platinense.

Parte da carga de areia se derramou pela pista.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina atendeu o sinistro.