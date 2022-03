Caminhão carregado de piso tomba em Wenceslau Braz

A carga quebrou em múltiplos pedaços e teve perda total no acidente

Na manhã desta quarta-feira, dia 16, por volta das oito horas, ocorreu acidente no KM 250 da PR-092, em Wenceslau Braz.

Um caminhão trator com placa de Campo Largo (PR), modelo Scania tombou na rodovia no sentido de Arapoti.

Segundo informações, o condutor (24 anos) do veículo ao chegar no ponto , perdeu o controle da condução e então ocorreu o tombamento às margens do lado direito da via, que era base de seu sentido no tráfego.

O rapaz não sofreu ferimentos.

A carga de pisos de revestimento de cozinha e banheiro se perdeu ao cair e quebrar.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.