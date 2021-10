Caminhão capota em Salto do Itararé

Condutor de 29 anos perdeu o controle do veículo

Nesta quarta-feira, dia 13, por volta das dez horas, a Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu o capotamento de um caminhão no km 05, da PR-424, em Salto do Itararé.

Segundo declaração do condutor, de 29 anos, estava transitando pela rodovia, sentido Siqueira Campos – Salto do Itararé, quando perdeu o controle e capotou o veículo, um Scania/G380, com placas de Penha/SC (fotos).

O condutor foi a única vítima do acidente e teve poucas escoriações.

Realizaram o teste do etilômetro, e resultou em 0,0 mg/l.